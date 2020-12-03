В Общественной палате Крыма ответили на желание НАТО наращивать военную мощь

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Распределение силового потенциала по своей территории - сугубо внутреннее дело России. Такое мнение выразил член Общественной палаты Республики Крым, директор болгарского культурного центра «Извор» Иван Абажер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании военного альянса пожаловался, что Россия «продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины» и «активно развертывать силы в Черноморском регионе». В ответ Североатлантический альянс усиливает присутствие на суше, в море и в воздухе.

- Представляется, что обосновывать этим перемещение к границам России вооруженных сил США и прочих нечерноморских стран - невозможно. Следовательно, такое придвижение силовой угрозы будет продолжаться вне зависимости от перераспределения силового потенциала внутри российских границ. Надеюсь, всем угрозам будет дан адекватный ответ, - заявил Абажер.

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