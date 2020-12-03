В центре Ялты полицеских провоцировал мужчина, одетый в военную форму с украинским флагом

Фото: скриншот из видео

На набережной Ялты в одном из кафе произошел конфликт. Посетитель, одетый в форму военных НАТО с нашивкой в виде украинского флага, обратил на себя внимание правоохранителей.

Видео разместила в соцсетях спутница необычного посетителя кафе. К паре подсел неизвестный и начал требовать, чтобы мужчина в военной форме предъявил паспорт. Но молодой человек отказался это сделать и тоже попросил документы.

После непродолжительного конфликта к паре в ресторане прибыл наряд полицейских, и один из них заметил ружье. Тогда сотрудник ППС, одетый в гражданскую одежду, предъявил удостоверение. Мужчина, одетый военную форму с украинским флагом на плече, в итоге показал полицейским разрешение на оружие и паспорт.

Сотрудники полиции вывели мужчину из заведения.

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