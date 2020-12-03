Под Симферополем пьяный водитель передавал «приветы» во время освидетельствования. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пьяный водитель из Красногвардейского района, которого инспекторы ДПС задержали под Симферополем, передавал «приветы» родным и близким.

Водителю остановленного автомобиля марки Lada Granta сотрудники предложили на месте пройти процедуру освидетельствования.

- Тест показал результат – 0,88 мг/л при норме в 0,16 мг/л. Норму мужчина превысил в 5,5 раз, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Во время освидетельствования стало известно, что мужчина ехал из Ялты в село Зерновое Красногвардейского района. В какой-то момент нарушитель начал проситься домой.

- Можно я домой поеду? Я домой хочу! Да какое нарушение речи? Здравствуйте! Подождите, такого не было! – сказал мужчина, а затем передал «привет» домой.

Против пьяного водителя составили протокол. За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

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