Изъятие приемных детей из многодетной крымской семьи назвали необоснованным

Омбудсмен РФ будет добиваться, чтобы детей вернули приемной семье. Фото: из архива КП

Органы опеки необоснованно забрали детей из многодетной крымской семьи, заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Такой вывод специалисты сделали, когда тщательно разобрались в ситуации.

- Органы опеки приравнивают детей к мебели, когда так поступают с ними. Сначала сгрузили в приемную семью, а потом просто отняли и отправили назад в детдом. Отвечая на вопрос «Почему забрали?», представитель органа опеки ничего вразумительного ответить не смог. Поэтому можно считать, что никаких оснований и вовсе нет, - сообщили в пресс-службе Кузнецовой.

Подтверждения прямой угрозы для жизни и здоровья ребят омбудсмены не нашли.

- Чтобы восстановить права детей и вернуть их семье, мы составляем обращение в Генеральную прокуратуру РФ, - сказала Кузнецова.

Напомним, у многодетной семьи из Крыма изъяли приемных детей, потому что одна из воспитанниц пожаловалась на избиение со стороны матери. В суде женщину признали виновной. Девочку и ее родную сестру забрали органы опеки. Следом за этим из семьи стали поочередно изымать остальных 13 приемных детей. Сейчас в деле разбирается Следком Крыма, а с пострадавшим ребенком работает психолог.

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