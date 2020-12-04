За сутки в Крыму подтвердили еще 251 случай коронавируса

С начала года от коронавируса вылечились больше 12 тысяч людей. Фото: Сергей Аксенов/Facebook

В Крыму за 3 декабря лабораторно подтвердили 251 случай заражения Covid-19. Бессимптомно болезнь протекает у 10 людей. Самостоятельно за медпомощью обратились 204 человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его информации, еще 47 людей оказались контактными по ранее зарегистрированным случаям.

Все лаборатории региона за истекшие сутки взяли тесты на Covid-19 у 5471 человек.

Вылечиться с начала года удалось 12 374 людям.

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