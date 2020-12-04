Жители поселка Орджоникидзе выступили против застройки Тихой бухты

Жители поселка Орджоникидзе против застройки Тихой бухты. Фото: Александр Талипов / Facebook

Жители поселка Орджоникидзе пытаются остановить застройку заповедной зоны «Тихая бухта». Они беспокоятся за пляж, который может исчезнуть, если строительные работы продолжатся.

- Люди пришли, чтобы спасти экологию. Потому что это самая чистая бухта, которая осталась, - негодует один из жителей поселка, слова которого приводит Крым 24.

Земельный участок на горе, против застройки которого выступает население поселка, выкупили еще при Украине, а после перехода в Россию все документы переоформили.

- После того, как будут выполнены все проектные работы, люди будут ходить по территории на дальние пляжи купаться. Запретной территории здесь не будет, - уточнил представитель собственника Виталий Пичугов.

Несмотря на то, что работы только начались, строители уже допустили ряд экологических нарушений. Так, по словам крымских экологов, они вмешались в систему водосброса и разрушили уникальную дерновую подстилку с краснокнижными видами.

На место уже не раз выезжали сотрудники муниципального контроля с требованием прекратить работы, но все бесполезно – строители их игнорируют.

- Они ведут работы, не принимая никаких мер безопасности. Мы понимаем, что может сойти грунт. И может быть причинен реально ущерб, здоровью и жизни граждан, - подчеркнул начальник управления муниципального контроля администрации Феодосии Игорь Соколов.

На данный момент власти курортного города подали иск в суд с требованием принять меры о прекращении работ на участке.

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