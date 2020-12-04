В Симферополе мужчина взял в долг 200 тысяч рублей, но возвращать их не стал. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Симферополя под предлогом покупки автомобиля занял у приятеля порядка 200 тысяч рублей. Но намерений вернуть долг у мужчины не было.

В полицию обратился 23-летний житель Железнодорожного района Симферополя. Приятель занял у него крупную сумму денег на якобы покупку автомобиля. Однако когда пришло время возвращать долг, мужчина отключил телефон и старался всячески избегать встреч с заявителем.

Сотрудники правоохранительных органов должника задержали, им оказался 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

В содеянном задержанный признался. Он добавил, что с самого начала хотел присвоить деньги приятеля, не собираясь возвращать. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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