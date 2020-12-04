В Крыму 6-8 декабря ожидается ураганный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона стоит быть готовыми к ураганному ветру 6, 7 и 8 декабря. Местами порывы могут достигать 25 метров в секунду.

В пресс-службе МЧС по Крыму напомнили, что на время непогоды увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, могут оборваться линии электропередач, обрушиться хлипкие и ветхие рекламные конструкции, рухнуть сгнившие и старые деревья.

Помимо этого, сильные порывы ветра могут повлиять на распространения огня и осложнить ликвидацию пожара.

В этот период не рекомендуется поджигать траву и стерню, сжигать мусор и разводить костры. Судоводителям и рыболовам лучше не выходить в ближайшие дни в открытое море. Гулять вблизи береговой линии также не стоит.

Жителям и гостям полуострова также советуют на время шторма обходить стороной деревья, рекламные щиты и дорожные знаки.

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