В Симферополе «Газель» столкнулась с «КамАЗом»

В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» получил травмы Фото: Архив "КП"

В Симферополе произошла авария с участием микроавтобуса «Газель» и самосвала «КамАЗ», сообщили КП-Крым в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму.

По информации ведомства, ДТП произошло в 5.40 утра на трассе Западный обход - Симферополь. Водитель, который был за рулем «Газели» ехал в сторону крымской столицы и по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с «КамАЗом».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» получил травмы и был госпитализирован больницу скорой медицинской помощи в Симферополе. По факту ДТП проводится проверка, - отметили в пресс-службе.

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