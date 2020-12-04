В Ялте пьяные туристы из-за отказа обслужить их напали на таксиста. Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди крымских пользователей социальных сетей набирают кадры нападения туристов на водителя такси. ЧП произошло в центре Ялты около трех часов ночи, сообщает ForPost.

На ролике видно, как хулиганы пытаются силой проникнуть в машину: один из них разбивает окно, другой, уже находясь в машине, избивает водителя. На протяжении всего видео слышны нецензурная брань и угрозы в адрес таксиста и девушек, которые и запечатлели весь инцидент на камеру.

Конфликт начался из-за того, что водитель отказался обслуживать москвичей, поскольку уже имел заказ.

- Один начал кричать на меня, я не реагировал. Тогда второй сел в машину на пассажирское сиденье, я очень культурно поинтересовался, чем могу помочь, а он даже два слова связать не мог и вдруг неожиданно ударил меня в нос, - рассказывает Михаил о событиях той ночи.

Он добавил, что второй хулиган в этот момент разбил окно и схватил его за шею, пытаясь задушить. Факт нападения подтвердили в полиции. На данный момент проводится проверка.

- По ее итогам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

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