Пост замглавы администрации Ялты займет бывший вице-премьер Крыма

В администрации Ялты идет ротация кадров. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, кто станет заместителем главы администрации Ялты.

- Депутаты согласовали назначение Евгении Бавыкиной на должность заместителя главы администрации Ялты, - сообщила врио главы администрации Ялты Янина Павленко на своей странице Facebook.

Новый зам не такой уж и новый - Бавыкина почти 5 лет работала замом у Павленко, когда та была гендиректором «Массандры». До января 2016 года Евгения Бавыкина занимала кресло вице-премьера правительства Республики Крым.

В мэрии Ялты она будет отвечать за земельные и правовые вопросы.

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