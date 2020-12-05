Пост замглавы администрации Ялты займет бывший вице-премьер Крыма

В администрации Ялты идет ротация кадров.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, кто станет заместителем главы администрации Ялты.
- Депутаты согласовали назначение Евгении Бавыкиной на должность заместителя главы администрации Ялты, - сообщила врио главы администрации Ялты Янина Павленко на своей странице Facebook.
Новый зам не такой уж и новый - Бавыкина почти 5 лет работала замом у Павленко, когда та была гендиректором «Массандры». До января 2016 года Евгения Бавыкина занимала кресло вице-премьера правительства Республики Крым.
В мэрии Ялты она будет отвечать за земельные и правовые вопросы.
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