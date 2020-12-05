«Полная труба»: Появились фото главной рождественской елки Симферополя

Новогоднее чудо в процессе установки. Фото: Елена Проценко/Facebook

Мэр Симферополя Елена Проценко поделилась радостью с горожанами и опубликовала в соцсети фото главного символа Нового года, которым украшают площадь Ленина.

Елка украсит собой центр Симферополя. Фото: Елена Проценко/Facebook

- Полным ходом идет установка новогодней елки. Новый год - самый долгожданный праздник, - написала глава администрации Симферополя в соцсети, пообещав сделать все, «чтобы подарить симферопольцам и гостям нашего прекрасного города, всего полуострова сказку, веру в чудеса и надежду на лучшее».

Мнения пользователей соцсети разделились.

Одним картинка пришлась не по душе: «Вигвам, только трубы не хватает»; «Это и есть полная труба!»; «Какая ужасная елка! С какого кабинета администрации ковролин сняли? Не поведу туда детей!»; «Зачем тратить сумасшедшие деньги? Лучше бы ИВЛ в больницы закупили или на ремонт потратились в поликлинике. А на площадь поставили бы старую елку»; «Елка должна быть с ветками! А это – колба».

Другие встали грудью на защиту затеи градоначальницы: «У каждого свое мнение! Хоть что-то у нас может быть стильное и современное»; «Представляю, что критики такой елки говорят о творчестве русских художников-авангардистов - Малевиче, Кандинском, Анненкове...Подавай им разлапистую сибирскую елку - и все тут».

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