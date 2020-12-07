Жители Симферополя перестанут получать воду из Аянского водохранилища

Уже на этой неделе в Симферополе закончат врезку перемычки Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымская столица перестанет получать воду из Аянского водохранилища. Как сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, воды в нем осталось всего на восемь дней.

Уже на этой неделе в Симферополе закончат врезку перемычки.

- Очень знаковое для нас событие, это позволит воду с западного направления (Вилинский и Ивановский водозаборы) нам подать аж до Аянского водохранилища. Запасов в нем на восемь дней, но нас это уже не пугает – мы успеем перехватиться водой из скважин, – подчеркнул Баженов.

Также он отметил, что к выходным забор воды из Симферопольского водохранилища сократится в полтора раза, однако, по мнению директора «Воды Крыма», рисков в этом пока нет.

Заметим, сейчас жители крымской столицы получают воду из трех водохранилищ: Аянское, Симферопольское и Партизанское.

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