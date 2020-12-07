В Керчи из горящего трехэтажного дома вызволили мужчину

В Керчи сгорел трехэтажный частный дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Из горящего дома в Керчи вызволили мужчину. ЧП произошло вечером 6 декабря.

Сообщение в пожарную службу о том, что горит трехэтажный частный дом по улице Рыбакова в Керчи, поступило в 18.01. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада.

По прибытии стало известно, что в доме, охваченном огнем, находится мужчина. Его вывели на свежий воздух, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.

Возгорание ликвидировали на площади 56 квадратных метров.

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