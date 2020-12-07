Ялтинскую виллу «Мечта» купила богатая москвичка

Купить историческое помещение хотели четыре человека. Фото: администрация Ялты

Симеизская вилла «Мечта» теперь принадлежит бизнесвумен из Москвы Нине Ксенц. На аукционе женщина предложила за здание больше 90 миллионов рублей.

Купить историческое помещение хотели четыре человека, но «Мечта» досталась тому, кто назвал самую высокую цену.

Новая владелица работает в частной организации «Прайм Арт», которая занимается творчеством и искусством.

Напомним, что в 2017 году на реставрацию виллы «Мечта» в рамках ФЦП выделили 40 миллионов рублей. Но реставрация не состоялась, провели лишь противоаварийные работы.

Здание построили в 1913 году, сейчас вилла является объектом культурного наследия. Согласно договору продажи, новая владелица взяла на себя охранные обязательства.

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