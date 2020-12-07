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Происшествия

Певец Юрий Лоза стал жертвой крымских мошенников

Неизвестные выманили у поэта-песенника 11 тысяч рублей под предлогом сдачи жилья
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Певца Юрию Лозу мошенники развели на 11 тысяч рублей.

Певца Юрию Лозу мошенники развели на 11 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певца и композитора Юрия Лозу развели мошенники на 11 тысяч рублей. Деньги у пострадавшего выманили под предлогом сдачи жилья.

Артиста обратился в ОМВД «Храмовники»: мужчина договорился с неизвестными об аренде жилья в Крыму и перевел им задаток в размере 11 тысяч.

- После неизвестные перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Факт мошенничества певец подтвердил в своем Facebook. Но он также добавил, что ему отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку сервис «Яндекс.Деньги» отказал сотрудникам правоохранительных органов в сотрудничестве и не стал предоставлять номер счета, на который Лоза перевел деньги.

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Криминал