В Евпатории девочке из многодетной семьи нужны специальные ортезы

В Евпатории нужна помощь неравнодушных 13-летней Даше. Фото: личный архив героев публикации.

Девочке из многодетной семьи – Даше Забудько, проживающей в Евпатории, требуется помощь неравнодушных. В прошлом году школьнице поставили страшный диагноз – конвенциональную остеосаркому.

Даше пришлось пережить ряд операций и пройти несколько курсов химиотерапии, итогом которых стала установка специального онкологического раздвижного импланта. Но история на этом не заканчивается: девочка растет, а имплант, к сожалению, нет. В октябре она должна была приехать в Москву, где имплант вытянули бы специальным магнитным препаратом, однако поездку пришлось отложить.

На данный момент одна нога Даши короче другой на два сантиметра, из-за чего началось искривление позвоночника и таза. Чтобы нарушения не отразились на внутренних органах, девочке нужны специальные ортезы для выравнивания и фиксации. Но многодетной семье Забудько такое не по карману.

Для того чтобы помочь школьнице, волонтеры придумали интересную акцию. Ее участники смогут исполнить мечту не только Даши, но и приобрести подарки для родных и близких.

Акция заключается в приобретении подарочного сертификата на самый разный спектр товаров и услуг. С полным списком предложений предпринимателей, выставивших на продажу свои услуги и товары, можно ознакомиться на страницах акции «Волшебство в Евпатории» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Собранные деньги передадут маме девочки. Понравившиеся изделие или сертификат можно забрать 12 декабря, опустив необходимую сумму в качестве оплаты в опечатанный бокс в кофейне Pablo, пишет Крымская Газета. Выдача будет проводиться с 11.00 до 15.00 с соблюдением санитарных норм.

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