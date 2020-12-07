Поклонская позвала в Крым Илона Маска

Поклонская пригласила Илона Маска переехать в Крым.
Фото: Архив "КП"
Депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская предложила американскому предпринимателю и изобретателю Илону Маску переехать в Крым. Бывший прокурор считает, что американец поможет решить проблему с дефицитом воды.
- У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию, - написала в своем Telegram-канале Поклонская.
Идею переехать в Крым Поклонская подала после того, как в интернете появилась информация о том, что Маск перебрался из Калифорнии в Техас.
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