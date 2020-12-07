Популяция хамсы в Азовском море сократилась из-за его засоления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запас хамсы в Азовском море сокращается из-за его засоления. На текущий момент добыча рыбы уменьшилась на 28,6% - почти на 10,3 тысячи тонн.

- Осолонение Азовского моря привело также к резкому увеличению численности и биомассы медуз, и, как следствие, к повышению конкуренции за пищевую базу хамсы, - уточнили в пресс-службе Росрыболовства.

На данный момент специалисты приняли решение отлавливать и перерабатывать медуз, чтобы сократить их количество. В целом же вылов рыбы в Азове и Черном море составил 57,5 тысячи тонн, что на 7,7% ниже прошлогодних показателей.

Однако вылов рыбы в Черном море вырос на 2% - до 41,5 тысячи тонн.

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