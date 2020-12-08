В Симферополе педофила приговорили к 13 годам колонии

Фото: Архив "КП"

Житель крымской столицы изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и пытался сделать то же самое с ее подругой. Железнодорожный суд Симферополя приговорил мужчину к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что подсудимый совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Так, 37-летний симферополец в конце марта текущего года находился в пределах промышленной городской зоны, где прогуливались двое школьниц. Одну из них он изнасиловал, а ее подругу тоже попытался изнасиловать. Также мужчина украл деньги одной из жертв.

- Железнодорожный районный суд Симферополя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Окончательное наказание ему назначено в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в надзорном ведомстве.

Осужденный заплатил ущерб в размере 800 тысяч рублей, причиненный совершением преступления.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50