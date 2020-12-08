В Симферополе три пьяных хулигана обокрали и сожгли автомобиль. Фото: Архив "КП"

За вскрытие и поджог автомобиля хулиганам из Симферополя грозит до 5 лет лишения свободы. Идея обокрасть машину, а затем замести следы с помощью поджога пришла приятелям во время распития алкоголя.

О том, что на перекрестке улиц Кечкеметская и Сельвинского горит автомобиль, сотрудники правоохранительных органов узнали от жителя крымской столицы. После ликвидации возгорания полицейские установили, что машина принадлежала 35-летнему мужчине, проживающему в одном из сел Кировского района.

Началось расследование, во время которого задержали троих симферопольцев 28, 27 и 26 лет. Оказалось, что в полицию о горящем автомобиле сообщил один из них. В содеянном хулиганы признались и рассказали, что идея похитить из автомобиля все ценные вещи пришла им в головы во время пьяного застолья.

Вскрыв машину и украв аккумулятор, болгарку и другие инструменты, приятели отправились домой прятать похищенные вещи. Но затем мужчины вернулись, чтобы замести следы.

Во время обыска квартиры одного из хулиганов сотрудники полиции нашли и изъяли все украденное имущество. Против них возбудили уголовное дело. За вскрытие автомобиля и поджог автомобиля им грозит до 5 лет лишения свободы.

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