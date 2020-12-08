Жителю Симферополя хотели продать за 7 тысяч рублей его украшение

Парня, попытавшегося вернуть браслет за деньги, житель Симферополя послал. Фото: Архив "КП"

Житель Симферополя во время драки с хулиганами в центре города лишился дорогих наручных часов и золотого браслета. После потасовки браслет ему попытались вернуть за вознаграждение, но пострадавший послал куда подальше молодого человека с благими намерениями.

26-летний житель столицы обратился в полицию. Будучи на проспекте Кирова, он поругался с хулиганами. В какой-то момент конфликт перерос в драку, во время которой разбились дорогие наручные часы. Помимо этого, хулиганы стянули с руки пострадавшего золотой браслет. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

После драки к пострадавшему подошел неизвестный молодой человек и предложил вернуть браслет за 7 тысяч рублей. Но житель Симферополя отказал ему в резкой форме, после чего парень скрылся.

Молодого человека, пытавшегося вернуть украшение за деньги, задержали. В содеянном он признался. Против него возбудили уголовное дело по факту кражи, за что парню грозит до 5 лет лишения свободы.

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