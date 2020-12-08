Крымская власть планирует присваивать бесхозную недвижимость

Бесхозная крымская недвижимость отойдет крымским властям, если владелец не найдется через год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму бесхозная недвижимость перейдет в собственность муниципалитетов, если за год владелец не даст о себе знать.

На учет в качестве бесхозяйных в Госкорегистре будут принимать недвижимые вещи по заявлениям органа местного самоуправления. При приеме документов госрегистратор проверит отсутствие прав на объект или землю в Едином государственном реестре недвижимости, и если таковые найдутся, то заявление вернут без рассмотрения.

Но если прав на объект не будет, его поставят на учет, и через год после внесения сведений в ЕГРН муниципалитет может претендовать на признание такого объекта муниципальным.

- Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество. Не стоит забывать и об особенностях, предусмотренных республиканским законодательством, - уточнил первый зампредседателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Костин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Так, бесхозные инженерные сети и автодороги регионального и межмуниципального значения относятся к собственности Республики Крым по статье 2-1 Закона РК №38-ЗРК, добавил Костин.

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