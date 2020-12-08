В Крым прибыла партия вакцины от COVID-19

Крым получил партию вакцины от коронавируса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Крым получил партию вакцины от коронавируса. Прививочная кампания начнется в регионе 12 декабря.
- В Республику Крым поступило 500 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» - «Спутник V» - для вакцинирования от новой коронавирусной инфекции, - сообщил КП-Крым министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
Первых от коронавируса привьют медицинских сотрудников, работающих в «красной зоне». Вакцинация будет проходить на добровольной основе.
- Обязательным условием для вакцинации является отсутствие противопоказаний, - утонил Остапенко.
На данный момент препарат хранится на складе госпредприятия «Крым-Фармация».
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