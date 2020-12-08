Украинский суд обязал Россию взыскать в пользу украинского «Ощадбанка» 1,3 миллиарда долларов

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Верховный суд Украины подтвердил решение Международного коммерческого арбитража взыскать с России 1,3 миллиарда долларов убытков из-за потери активов «Ощадбанка» в Крыму. Соответствующее решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, что Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование украинского «Ощадбанка» о компенсации с РФ убытков, которые финучреждение понесло из-за потери полуострова, 26 ноября 2018 года. В банке тогда объявили, что они являются первым банковским учреждением, которое выиграло дело против России по возмещению убытков из-за Крыма. Иск был подан в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и активов в Крыму.

Уже в июле 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу «Ощадбанка» о выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Общая сумма убытков составила 1,3 миллиарда долларов.

Однако некое ЧАО «Фортуна» подало апелляционную жалобу на постановление Киевского апелляционного суда, однако Верховный суд Украины эту жалобу отклонил.

- Апелляционное производство в деле по апелляционной жалобе ЧАО «Фортуна» закрыть. Возобновить действие определения суда от 17 июля 2019 года, - сказано в документе.

При этом Россия не планирует выплачивать компенсацию «Ощадбанку», поскольку по обнаруженным документам, инвестиции банка не были под защитой двустороннего соглашения России и Украины.

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