Поклонскую возмутило загрязнение пляжа в Алуште

Поклонскую возмутила безответственность причастных к загрязнению пляжа в Алуште. Фото: Чёрный список | Алушта / ВКонтакте

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность новость о сбросе самосвалами строительного мусора на общественный пляж в поселке Малый Маяк под Алуштой. Распространившаяся весть также возмутила депутата Государственной Думы от Крыма Наталью Поклонскую.

- Предрекая трогательные рассказы арендатора или администрации города, что «недоглядели» или еще круче — «работы по берегоукрепительным сооружениям», сразу скажу: это для сценария одного из сюжетов шоу «Comedy Club». Можете даже посоревноваться с профессионалом своего дела Павлом Волей, - подчеркнула возмущенная Поклонская.

Она уверенно добавила, что местные чиновники в ответ на обращения будут рассказывать о «каких-то пугательных письмах». Принятие же реальных мер – расторжение договора аренды пляжа, огромные штрафы за загрязнение моря и других – бывший прокурор Крыма поставила под сомнение.

- Вот так, средь бела дня, можно КамАЗом сбрасывать переработанную землю из карьеров в море и говорить, что это работы по восстановлению пляжа и берега. А ведь завтра могут приехать десятки таких КамАЗов, - негодует Поклонская.

Ее также заинтересовал вопрос сброса кислот и прочих химических отходов с заводов «Титан» и «Содовый» с учетом дефицита воды.

- Море-то одно, - подытожила Поклонская.

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