Из Черного и Азовского морей будут вылавливать медуз

Фото: Архив "КП"

В Черном и Азовском морях планируют сократить количество медуз. Возможность их вылова проработают в Росрыболовстве.

- Учитывая высокую численность медуз и их воздействие на кормовую базу промысловых объектов, участники (научно-промыслового) совета поддержали необходимость разработки методов лова желетелых, а также способов их переработки и реализации с учетом практики на Дальнем Востоке, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Росрыболовству также рекомендовано обсудить вопрос обмена опытом с китайскими добытчиками и продавцами и понять, каковы перспективы переработки медуз.

Ученые оценят, какой объем медуз можно добывать в Черном и Азовском морях в 2021 году. Также экспертам нужно подготовить обоснование, чтобы внести медуз Азово-Черноморского бассейна в перечень малоценных видов водных биоресурсов.

Напомним, что в Азовском море зафиксировали существенное сокращение запасов хамсы. Основной причиной назвали размножение медуз, которые отбирают корм у рыбы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50