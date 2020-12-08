В Минздраве РК опровергли сведения о мертвом «соседе» в больничной палате

По сведениям из социальных сетей труп пролежал в палате сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о трупе, пролежавшем целые сутки в палате с COVID-положительными пациентами, сообщает ForPost.

- Администрация ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» опровергает информацию, опубликованную в социальных сетях о том, что якобы в инфекционном стационаре для лечения новой коронавирусной инфекции медицинский персонал длительное время не перемещал тело одного из умерших пациентов из палаты, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Историю о «молчаливом» соседе распространила в социальных сетях Эвелина, с чьей бабушкой и произошел этот инцидент. Пролежавший в палате целые сутки труп убрали после того, как сама Эвелина обратилась на горячую линию главы Крыма Сергея Аксенова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50