В Симферополе на съемной квартире семья отравилась угарным газом. Фото: Виталий КАРНАУХ

Сотрудники Следственного комитета по Крыму и Севастополю ведут расследование уголовного дела по факту отравления двух детей угарным газом в Симферополе.

Легкое недомогание и головную боль члены семьи почувствовали еще вечером 4 ноября, однако родители забили тревогу только утром следующего дня, когда нашли своих детей в кроватях почти обессиленными. На дом тут же вызвали бригаду «скорой помощи», и 4-летнего брата с 6-летней сестрой госпитализировали в реанимацию.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что арендодатель не обеспечил для проживания безопасные условия. Так, на момент заключения договора газовая колонка и вытяжка были неисправны.

- В результате чего в тот день при работе газового оборудования произошло нарушение естественной тяги в канале вентиляции, в кухню стал поступать угарный газ, ставший источником отравления детей, - сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Расследование уголовного дела продолжается. Действиям контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования газового оборудования и перепланировку помещений, дадут соответствующую оценку.

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