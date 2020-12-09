В Крыму участились случаи отсутствия лекарств в аптеках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму увеличилось количество жалоб на отсутствие лекарственных препаратов в аптеках и больницах.

- Сегодня контрольное совещание по вопросу отсутствия медикаментов в аптеках – то, что касается льготных лекарственных препаратов. За неделю стоит собрать всю информацию по антибиотикам и другим лекарствам, в том числе по регионам. Где, в какой аптеке, какие препараты находятся и как быстро получить сведения, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время утреннего оперштаба по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции в РК, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Помимо этого, участились случаи отсутствия необходимых лекарственных препаратов в некоторых больницах Крыма. Так, на дефицит жаловались пациенты Ленинской районной больницы.

- Обращениями завален. Сегодня будем определяться и по каждой больнице, мы договорились, будет отзвон мне персонально от тех, кто за поставки лекарств отвечает. Ситуация недопустимая, - подчеркнул Аксенов.

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