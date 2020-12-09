В Симферополе усилят патрулирование улиц на время праздников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Симферополе усилят патрулирование улиц на время новогодних праздников. К такому решению сотрудники администрации крымской столицы во время совещания, посвященного организационным вопросам проведения Нового года.

- К работе по обеспечению правопорядка подключатся представители Народного ополчения. В частности, за ними закреплена площадь Ленина. В перспективе ополченцы, возможно, будут задействованы в данной работе и на других участках города, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В мэрии также напомнили, что в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой массовых гуляний не будет, а все запланированные мероприятия пройдут в онлайн-формате.

- Записи концертов, выступлений и иных мероприятий будут размещаться на официальном сайте администрации, в группах в социальных сетях, - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Крыму детские утренники пройдут без присутствия родителей, фотографов и посторонних Дедов Морозов.

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