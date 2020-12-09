Почти три тысячи школьников Крыма переведены на домашнее обучение

2,5 тысячи школьников учатся дома. Фото: Архив "КП".

Только на прошлой неделе в Крыму на дистанционное обучение были переведены 2,5 тысячи школьников. За эту неделю показатель удвоился.

- На 8 декабря закрыты 2 дошкольные образовательные организации и 38 дошкольных групп, - заявила министр образования республики Валентина Лаврик.

По ее данным, 1 тысяча 62 воспитанника отправлены учиться на дому.

- Учащиеся двух общеобразовательных организаций переведены на дистанционное обучение и учащиеся 175 классов в 76 школах - всего 4 тысячи 414 обучающихся, что составляет 2,5% от общей численности обучающихся, - сказала Лаврик.

Рост числа переведенных на дистанционное обучение школьников связывают с приходом зимнего времени, ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 17 тысяч 661 человека с начала года. Выздоровевших за весь период - 13 тысяч 500 человек.

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