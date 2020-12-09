Чиновников Крыма уволят с госслужбы за гулянки на корпоративах

Сергей Аксенов пообещал суровое наказание дял нарушителей. Фото: Архив "КП".

Крымские чиновники будут уволены, если их заметят на Новогодних корпоративах, которые запрещены в регионе указом главы республики. Если режим ограничений нарушат депутаты, то их исключат из партии.

- Если будут замечены должностные лица, неважно какого уровня, на корпоративах, то есть которые сами нарушают, по должностным лицам решения будут приняты вплоть до увольнения, не разбираясь, - заявил Аксенов.

По словам главы региона, искать веселящихся чиновник будут через социальные сети. Этим займется министр информации республики Михаил Афанасьев.

А вот министр курортов Крыма Вадим Волченко предостерег владельцев отелей и ресторанов от нарушения запретов на корпоративы:

- В современном цифровом мире ничего утаить нельзя. Ваши же гости потом выложат фотографии с тех мероприятий, которые будут у вас проводиться.

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