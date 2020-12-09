Семья оленей, сани и арки: В Бахчисарае к новому году установят иллюминации на 1,3 миллиона рублей

В городе разместят 13 новых мерцающих светодиодами объектов. Фото - администрация Ялты

Улицы Бахчисарая засияют новыми праздничными огнями. Для украшения города к новогодним праздникам власти купят иллюминации на 1,3 миллиона рублей. Планируется приобрести светящихся оленей, арки и даже сани.

Всего в городе разместят 13 новых, мерцающих светодиодами, объектов. Среди них иллюминации «Семья оленей», которая будет состоять из трех фигур и обойдется в 12 тысяч рублей. Еще появится светотехническое изделие «Елочка ажур» из стального каркаса с ажурным плетением и светодиодной нитью за 39 тысяч 838 рублей.

Кроме этого, на центральных улицах установят две объемные фигуры «Олень» за 47 681 рубль, иллюминацию «Елка» стоимостью 67 904 рубля и световую композицию «Звезда» за 160 495 рублей.

Также жителей и гостей Бахчисарая порадуют две иллюминации «Арка Елочная игрушка со звездами», каждая по 116 516 рублей, «Светящаяся арка-кольцо» за 269 622 рублей и объемная световая фигура «Новогодние сани», которая обойдется городу в 143 045 рублей.

Излюбленным местом для фотографирования станет иллюминация «Новогодний подарок с узором», на нее администрация выделила 77 тысяч рублей.

Для украшения главной елки планируется докупить 10 светодиодных гирлянд по 4764 рублей, 50 зеркальных золотых шаров по 635 рублей, 7 шаров с подсветкой по 7415 рублей и 7 кубов с белой холодной подсветкой - по 8584 рублей.

Общая стоимость новогоднего оформления Бахчисарая в этом году составит 1 миллион 398 тысяч рублей.

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