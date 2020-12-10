В МИДе Украины выразили протест в связи с продажей винзавода «Массандра»

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В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест из-за приватизации винодельческого и виноградарского акционерного общества «Массандра». Как сообщили в ведомстве, на предприятие возбуждают уголовное дело.

Внешнеполитическое ведомство страны обвинило Россию в нарушении норм международного права и напомнило, что «отчуждение имущества» виноградарского объединения считается преступлением.

- Правоохранительными органами Украины осуществляется уголовное производство по факту незаконной национализации концерна «Массандра» оккупационными властями, - подчеркнули в пресс-службе МИД.

В ведомстве также напомнили, что в 2017 году со стороны «незалежной» были применены санкции в отношении в отношении «Массандры». На тот момент государственное унитарное предприятие киевские власти назвали экспроприированным предприятием. Действие ограничительных мер продлили до июня 2021 года и запретили участвовать в аукционе по продаже винзавода.

Во вторник, 8 числа, вице-премьер «незалежной» Алексей Резников заявил, что все, кто участвует в сделке по продаже акционерного общества, будут считаться преступниками.

Заметим, власти Украины до сих пор считают крымский винзавод собственным достоянием с уникальными коллекциями вин и традициями виноделия.

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