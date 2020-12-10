«Коллеги, вы чего?»: глава Крыма отчитал чиновников за светильники из Польши

Глава Крыма отчитал чиновников за светильники из Польши. Фото: Архив "КП"

В Евпатории затянулось благоустройство общественных территорий из-за польских светильников. До Крыма редкий товар не может доехать уже полтора месяца.

- Когда производитель сорвал сроки поставки, уже не стали вносить изменения в проект – это еще бы затянуло работы, - объяснил ситуацию вице-премьер РК Евгений Кабанов во время совещания по реализации инфраструктурных объектов в Крыму.

Услышав об иностранном поставщике, глава региона Сергей Аксенов возмутился.

- В Евпатории российских светильников не нашли? Только иностранного производства? Еще бы в США заказали… Вы чего, коллеги? Крым под санкциями сидит. В России что, светильников нет? – цитирует Аксенова Крым 24.

Глава администрации курортного города Роман Тихончук пояснил, что светильники качественные, надежные, прослужат городу долго, и пообещал, что объект сдадут в срок.

- Мы программу выполнили. Мы объект сдадим вовремя. Светильники все поставим, - заверил он.

Тем не менее, глава Крыма продолжил негодовать.

- Коллеги, кто еще в Польше заказывает светильники или урны? Скажите мне, чтобы я просто понимал. Больше не заказывайте, коллеги. Если кому-то надо, мы найдем, как изготовить. В Симферополе изготовим. Ну, урну точно. Должно ума хватить, - подытожил Аксенов.

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