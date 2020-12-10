Жителя Симферополя ослепили перцовым балончиком и ограбили на 800 тысяч рублей

В похищенной борсетке у мужчины находилась приличная сумма - 800 тысяч рублей. Фото: Архив «КП»

Житель Симферополя лишился 800 тысяч рублей, когда в обед спокойно шел по улице Маяковского. Мужчина услышал, как сзади к нему кто-то очень быстро приближается и решил обернуться. В эту секунду ему в лицу брызнули перцовым баллончиком.

Как удалось выяснить КП-Крым, неизвестный грабитель схватил сумку у своей жертвы и убежал. Потерпевший не сразу пришел в себя, из-за ядовитого газа перед глазами все плыло. В скорую помощь звонить не стал, сначала набрал номер полиции.

На место прибыл наряд. Силовики выяснили, что в похищенной борсетке у мужчины находилась приличная сумма - 800 тысяч рублей.

Пострадавший не запомнил внешности нападавшего. Сказал, что на вид ему около 25 лет, среднего телосложения, высокий, рост примерно 180 см. Одет был в куртку цвета хаки с капюшоном и светлые брюки.

Полицейские отсмотрели в округе 7 камер видеонаблюдения, но выйти на след дерзкого вора пока не смогли.

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