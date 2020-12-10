Будут ли в Симферополе работать пункты обогрева

В этом году не развернули ни одного нестационарного пункта обогрева Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Для помощи бездомным и социально незащищенным гражданам в Симферополе открыто 13 стационарных пунктов обогрева. Здесь люди могут отдохнуть, получить первую помощь и поесть. Но работают пункты лишь с 8.00 до 17.00. Так что холодными ночами бездомные остаются на улице.

Ранее зимой в Крыму размещали нестационарные пункты обогрева в виде палаток. Там бездомные могли переждать особо холодные ночи. Но в этом году не развернули ни одной такой палатки.

В МЧС Крыма говорят, что план по количеству нестационарных пунктов и их размещению еще не утвержден. Также нет точной даты, когда их начнут ставить.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТОВ ОБОГРЕВА

Ул.Лермонтова 5; ул.Полевая 109; ул. М.Залки, 1а; ул. Кечкеметская, 196; ул. Морозова, 13; ул. Фрунзе, 36; ул. Краснознаменная, 26; ул. Аральская, 59; ул. Крымских партизан, 13; ул. Дзюбанова, 13; ул. Калинина, 18; ул. Железнодорожная, 8; ул. Яблочкова, 4.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50