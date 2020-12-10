Украинцы предложили поставлять в Крым бутилированную воду

Фото: Архив "КП"

Украинский журналист Роман Цимбалюк предложил поставлять в Крым украинскую бутилированную воду.

- Насколько мне известно, украинская власть не собиралась, не собирается, и не будет собираться включать воду в оккупированный Крым. Если люди хотят пить - проблему можно решить. Вода поставляется исключительно в пятилитровых пластиковых бутылках с надписью «Крым - это Украина», - заявил Роман Цимбалюк.

Напомним, что днепровская вода перестала поступать по Северо-Крымскому каналу в 2015 году. Это на 80% обеспечивало потребности населения полуострова. После перекрытия канала начала использоваться вода из водохранилищ и скважин. Осенью 2020 года запасы настолько истощились, что Симферополь, Евпатория и еще 38 населенных пунктов Крыма начали получать воду по часам. С 14 декабря к этому списку присоединится Ялта.

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