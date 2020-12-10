В Крыму понизилась цена на бензин

Главной причиной падения цен на топливо может быть резкий скачок вниз цен на бензин на питерской энергетической бирже Фото: Архив "КП"

В Симферополе понизилась цена на бензин и дизельное топливо, сообщает ForPost.

По информации Крымстата, если сравнивать показатели с 30 ноября по 7 декабря 2020 года, то можно заметить снижение цен на дизельное топливо (на 0,37%), бензин автомобильных марок АИ-95, АИ-95 премиум (на 0,29%) и бензин марки марки АИ-92 и АИ-98 - на 0,09% и 0,03%.

В ведомстве уточнили, что главной причиной падения цен на топливо может быть резкий скачок вниз цен на бензин на питерской энергетической бирже.

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