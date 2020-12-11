На набережной реки Салгир в Симферополе срубили богатырские платаны

На улице Набережной спилили излюбленные всеми многолетние платаны. Фото: группа в ВК "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"

Проезжая утром 11 декабря по мосту через реку Салгир симферопольцы онемели, увидев неприятную картину. На улице Набережной спилили излюбленные многолетние платаны. Новость тут же разлетелась по всем социальным сетям, люди были в ярости.

В администрации столицы КП-Крым прокомментировали ситуацию:

- На этом месте построят шахту глубоководного коллектора. Поскольку эти деревья здоровые, за них предусмотрена компенсационная выплата. По каждому дереву рассчитывают цену по отдельной системе, в зависимости от того ценная или не ценная порода. За каждое дерево подрядчик заплатил значимую сумму. Эти деньги имеют целевое назначение, они находятся в бюджете, и мы можем их использовать только на закупку саженцев и высадку.

Как отметил начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко, подрядчик внес деньги за деревья в полном объеме уже давно. Соответственно только после оплаты ему выдали порубочные билеты.

- Места, где будут находиться коллекторы, выбирали инженеры, поэтому винить некого. Понятно, что при стройке так или иначе деревья пострадают. В этом году планируется закупка огромного количества посадочного материала. Если морозов не будет - высадка деревья может начаться уже сейчас, - добавил пресс-секретарь.

Сейчас на высадку закупили 1600 деревьев. Всего в бюджете на озеленение города предусмотрено больше 30 миллионов рублей по компенсационным выплатам.

Фото: группа в ВК "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП"

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