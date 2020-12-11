В Симферополе 15 декабря откроются елочные базары: адреса

На территории города разместят 18 точек продажи елок
Фото: Елена ЛЕЛЮК
В крымской столице 15-20 декабря стартует продажа живых елок. На территории города разместят 18 точек. Предприниматели уже подготавливают места работы, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов.
- Аукцион в этом году на право торговли елками и соснами не проводился. Хвойные деревья будут продавать те же предприниматели, которые работали по договорам в прошлом году, - рассказал Симонов.
КУПИТЬ ЕЛКУ МОЖНО ПО АДРЕСАМ:
- ул. Г.Сталинграда, 33;
- ул. Ракетная,17;
- ул. М.Жукова,15;
- пр. Победы 56, 61, за остановками «Бородина», «Коллективные сады»;
- ул. Тепличная/ул. Бородина, 22;
- ул. Лермонтова, 16;
- пр. Кирова, 51;
- ул. Киевская, 24;
- ул. Беспалова, 49-б;
- ул. Гурзуфская, 3/1;
- ул. Турецкая, 32;
- ул. Севастопольская, 22, 29, 47,70-а/2;
Торговцев елками без разрешения будут штрафовать.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50