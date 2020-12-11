В Симферополе 15 декабря откроются елочные базары: адреса

На территории города разместят 18 точек продажи елок Фото: Елена ЛЕЛЮК

В крымской столице 15-20 декабря стартует продажа живых елок. На территории города разместят 18 точек. Предприниматели уже подготавливают места работы, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов.

- Аукцион в этом году на право торговли елками и соснами не проводился. Хвойные деревья будут продавать те же предприниматели, которые работали по договорам в прошлом году, - рассказал Симонов.

КУПИТЬ ЕЛКУ МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

- ул. Г.Сталинграда, 33;

- ул. Ракетная,17;

- ул. М.Жукова,15;

- пр. Победы 56, 61, за остановками «Бородина», «Коллективные сады»;

- ул. Тепличная/ул. Бородина, 22;

- ул. Лермонтова, 16;

- пр. Кирова, 51;

- ул. Киевская, 24;

- ул. Беспалова, 49-б;

- ул. Гурзуфская, 3/1;

- ул. Турецкая, 32;

- ул. Севастопольская, 22, 29, 47,70-а/2;

Торговцев елками без разрешения будут штрафовать.

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