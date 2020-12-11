Видео поджога микроавтобуса на Ялтинской трассе

На Ялтинской трассе сгорел микроавтобус. Фото: LIFE SHOT / Telegram

В социальных сетях появилось видео пожара, произошедшего на Ялтинской трассе в районе поселка Ай-Даниль. На кадрах видно, как горит микроавтобус. По данным КП-Крым, машину поджег мужчина. Кроме него в салоне была жена, управлявшая транспортом.

Инцидент произошел во время движения: мужчина облил машину горючей жидкостью и поджег ее. Женщине удалось выбраться из микроавтобуса через окно, ее госпитализировали в больницу с множеством ожогов. Супруг скончался на месте.

В пресс-службе МВД по Крыму факт возгорания автомобиля подтвердили. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На месте происшествия работают пожарники и полицейские.

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