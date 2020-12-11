Поджог автомобиля на Ялтинской трассе совершил гражданин Украины

Мужчина, поджегший автомобиль, был родом из Украины. Фото: LIFE SHOT / Telegram

Стало известно, что в поджог микроавтобуса на Ялтинской трассе в районе поселка Ай-Даниль совершил гражданин Украины.

Инцидент произошел утром 11 декабря. Украинец ехал с женой в микроавтобусе, женщина была за рулем. В какой-то момент между супругами произошел конфликт, и мужчина в порыве гнева облил салон автомобиля горючей смесью, а затем поджег ее.

По данным КП-Крым, женщине удалось выбраться из микроавтобуса через окно, ее госпитализировали в больницу Ялты с множеством ожогов. Мужчина погиб до приезда «скорой помощи».

На месте происшествия работают пожарники и полицейские, проводится проверка.

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