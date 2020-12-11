Причина поджога автомобиля на Ялтинской трассе около поселка Ай-Даниль

Мужчина поджег автомобиль в порыве гнева. Фото: скриншот из видео

Конфликт между супругами сал причиной поджога микроавтобуса на Ялтинской трассе в районе поселка Ай-Даниль. Мужчина устроил пожар в салоне авто на почве ссоры.

Микроавтобус марки Mersedes загорелся утром 11 декабря около остановки, на место происшествия оперативно выехала бригада «скорой помощи», пожарники и полицейские.

По прибытии на место происшествия стало известно, что в автомобиле ехали супруги, за рулем была женщина. В какой-то момент между 48-летним гражданином Украины и его женой произошла ссора. В порыве гнева супруг облил бензином салон автомобиля и поджег его.

Как сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, женщину в тяжелом состоянии с множеством ожогов доставили в ялтинскую больницу. Мужчина погиб до приезда медиков.

На месте происшествия работают пожарники и полицейские, проводится проверка.

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