Крымские водохранилища за месяц обмелели на 7 миллионов кубов

Реки и водохранилища Крыма продолжают пересыхать Фото: Архив "КП"

Суммарный запас воды в естественных водоемах Крыма составил 36,7 миллионов кубометров. Это на 7,1 миллиона кубов меньше, чем месяц назад. Такие данные приводит Крымский гидрометцентр.

- Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 36.672 млн.куб.м, что на 7.157 млн.куб.м меньше, чем месяц назад и на 62.614 млн.куб.м меньше, чем год назад, - сообщили в гидрометцентре.

В ноябре Белогорское водохранилище пополнилось на 0,57 миллиона кубов, Симферопольское – на 0,39, Счастливое - на 0,1 миллиона кубов. В Чернореченское и Партизанское водохранилища не было притока воды.

Засуха в ноябре продолжилась, и это привело к истощению рек. По данным синоптиков, продолжается пересыхание в верховьях рек Алма и Черная, а также в большинстве рек в районах Алушты, Судака и Феодосии.

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