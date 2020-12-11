На следующей неделе в Крым придут холода

Температура воздуха в Крыму снизится на 3-5 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Со следующей недели в Крыму похолодает, температура воздуха снизится на 3-5 градусов, сообщили в Крымском гидрометцентре.

- Ветер усилится до 15-20 метров в секунду с 15 декабря. Он и принесет холодные потоки воздуха. Морозов не будет, на полуострове температура сохранится на уровне +5 +10°. Осадки в виде дождя ожидаются 17-18 декабря, - рассказали синоптики.

Тепло и сухо будет 14 декабря, воздух прогреется до 10-15 градусов, ночью прогнозируют 1-4 градуса тепла. Сила ветра - 9-14 метров в секунду, до 17 метров в секунду ожидается в восточных и южных районах.

- Блокирующий сибирский антициклон не допускает проникновения на полуостров активных циклонов, которые вызывают обильные осадки. Поэтому пока на полуострове сохранится сухая погода, - заявили в гидрометцентре.

Сегодня в Крыму тепло и сухо, воздух прогрелся до 13 градусов, ветер восточный до 15-20 метров в секунду.

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