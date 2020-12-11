Древнейшим деревом в России и Европе может оказаться можжевельник Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России старейшим деревом могут признать можжевельник «Патриарх Таврида», который произрастает в Крыму.

Реликтовое дерево, высотой примерно 14 метров и обхватом порядка 6 метров, растет на мысе Сарыч. По словам экспертов, ему около 2 тысяч лет. Для определения истинного возраста можжевельника в Санкт-Петербург отправят материал для радиоуглеродного анализа.

После экспертизы будут даны рекомендации по исследованиям и охране памятника природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Сарыч», пишет Крымская газета. Так, у ученых будет возможность изучить видовое разнообразие имеющихся краснокнижных деревьев.

Но то, что это дерево – одно из древнейших не только в России, но и в Европе, однозначно сказать можно уже сейчас.

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