По обе стороны Крымского моста установят две иконы из Гватемалы

Лики Святителя Луки Крымского изготовили в керамических мастерских Гватемалы. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

В Симферополь 3 января поездом привезут две иконы из Москвы. Лики Святителя Луки Крымского изготовили в керамических мастерских Гватемалы. Их установят с двух сторон Крымского моста.

Из Гватемалы в Россию иконы прибыли благодаря российским дипломатам. 3 января встреча икон в Симферополе будет сопровождаться Крестным ходом с участием жителей Крыма, их отнесут для освящения в столичный храм.

На Крымском мосту образы появятся, чтобы сохранить людей от сложной эпидемиологической ситуации. Иконы выполнены из керамики, размер каждой 93х62х1см, весят по 9 кг каждая.

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