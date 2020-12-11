В Крыму уволен заместитель министра здравоохранения за неработающую горячую линию

Чиновника уволил Сергей Аксенов Фото: Архив "КП"

Заместитель министра здравоохранения Крыма Георгий Кравец уволен за неработающую горячую линию для обращений граждан. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, проводился мониторинг работы горячей линии, номер 8 800 733 33 34 оказался нерабочим. Кроме того, во время проверки «связи» обзвонили 101 магазин сети государственных аптек «Крым-Фармация». В итоге дозвониться удалось только в 49 пунктов.

- Принято решение уволить заместителя министра здравоохранения Кравца Георгия Владимировича, как ответственного за ситуацию, который не умеет организовать работу в нужном русле. Объявить выговор руководителю «Крым-Фармации» Чеславскому (руководитель руководитель «Крым-Фармации – ред.)», - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава РК пригрозил увольнением Тарасу Чеславскому, если горячие линии не будут работать к понедельнику.

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